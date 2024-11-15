В Росії НПЗ скорочують переробку нафти через збитки: є загроза закриття, - Reuters

В Росії нафтопереробні заводи скорочують переробку нафти через збитки. Ба більше, наразі є загроза їх закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи зупинили перероблення або скоротили обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Мова йде зокрема про Туапсинський, Ільський і Новошахтинський заводи.

За даними видання, закриття нафтопереробних заводів свідчить про проблеми російської нафтопереробної промисловості.

Адже вона опинилася під прицілом атак українських безпілотників та західних санкцій, а нафтопереробники змушені продавати паливо зі знижкою.

На додаток, за даними видання, криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень у державний бюджет.

Найбільше постраждали найменш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива. Вони зазнали збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.