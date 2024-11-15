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В России НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков: есть угроза закрытия, - Reuters

Россия, Пятница 15 ноября 2024 22:58
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В России НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков: есть угроза закрытия, - Reuters Фото: в России НПЗ сокращают переработку нефти (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России нефтеперерабатывающие заводы сокращают переработку нефти из-за убытков. Более того, сейчас есть угроза их закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере, три российских нефтеперерабатывающих завода остановили переработку или сократили объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких расходов на кредиты.

Речь идет в частности о Туапсинском, Ильском и Новошахтинском заводах.

По данным издания, закрытие нефтеперерабатывающих заводов свидетельствует о проблемах российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Она ведь оказалась под прицелом атак украинских беспилотников и западных санкций, а нефтепереработчики вынуждены продавать топливо со скидкой.

Вдобавок, по данным издания, кризис сокращает экспорт топлива и снижает доходы компаний, что приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет.

Больше всего пострадали наименее технологичные российские нефтеперерабатывающие заводы, не производящие премиальные виды топлива. Они понесли убытки до 102 долларов за метрическую тонну в течение нескольких месяцев второй половины 2024 года.

Атаки на российские НПЗ

Отметим, что украинские спецслужбы постоянно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты на территории РФ, обеспечивающие оккупационные войска.

Так, на днях дроны ГУР Минобороны поразили НПЗ в Саратове. По данным источников РБК-Украина, беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.

В российской Пензе дроны атаковали нефтехранилище. РБК-Украина показала кадры последствий.

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