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В России якобы назначили нового командующего авиацией после отставки Суровикина

Россия, Пятница 20 октября 2023 21:52
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В России якобы назначили нового командующего авиацией после отставки Суровикина Фото: Военный РФ слева и Виктор Афзалов справа (mil.ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В России якобы назначили нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами. Эту должность мог занять Виктор Афзалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главкомом Воздушно-космическими силами РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он якобы занял эту должность после того, как ушел в отставку Сергей Суровикин. О ней тоже официально не упоминали в Минобороны РФ.

Виктор Афзалов

Родился в 1968 году. Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, дослужился до начальника штаба - первого заместителя командующего армиями ВВС и ПВО.

В октябре 2022 года генерала Суровикина назначили командующим оккупационными войсками в Украине, а на должности главкома ВКС его подменил первый заместитель - Виктор Афзалов.

Доля Суровикина

После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.

Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в РосСМИ появилась информация, что генерал задержал ФСБ.

Более подробно о том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего – в материале РБК-Украина.

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