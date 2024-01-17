У Росії невідомі спалили залізницю, яку окупанти застосовували для логістики (відео)

Залізнична логістика окупантів

Варто зауважити, що ще до початку повномасштабної агресії окупанти активно використовували залізничні шляхи для перекидування техніки та особового складу при підготовці нападу на територію України.

Згодом залізниця стала чи не єдиним найбільш швидкісним та непомітним для РФ шляхом для постачання важкої техніки на необхідні російським загарбникам локації.

Втім, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти агресії путінського режиму, регулярно виявляють та наносять окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень РФ.

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