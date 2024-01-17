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У Росії невідомі спалили залізницю, яку окупанти застосовували для логістики (відео)

Фото: у РФ невідомі з руху опору спалили логістичну залізницю окупантів (IAGSoft)
Автор: Ярослава Борзова

Рух опору на території РФ посилює свою боротьбу. Невідомі противники режиму диктатора Путіна вчергове спалили низку стратегічно важливих об’єктів держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram.

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики  окупаційних терористичних військ", - інформують у відомстві.
 
Як зазначають у повідомленні, події відбулись у районах міст:

  • Саратов;
  • Ярославль;
  • Дзержинськ Нижньогородської області.

 
Так, у результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини РФ був паралізований.
 
"Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України!", - наголосили в українській розвідці. 

 

Залізнична логістика окупантів

Варто зауважити, що ще до початку повномасштабної агресії окупанти активно використовували залізничні шляхи для перекидування техніки та особового складу при підготовці нападу на територію України.

Згодом залізниця стала чи не єдиним найбільш швидкісним та непомітним для РФ шляхом для постачання важкої техніки на необхідні російським загарбникам локації.

Втім, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти агресії путінського режиму, регулярно виявляють та наносять окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень РФ.

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