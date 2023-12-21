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Партизани провели розвідку в Криму, виявили техніку на залізниці

Четвер 21 грудня 2023 15:10
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Партизани провели розвідку в Криму, виявили техніку на залізниці Фото: Партизани провели розвідку в Криму, виявили ворожу техніку на залізниці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Партизани провели розвідку в населеному пункті Азовське тимчасово окупованого Криму. Виявили на залізничній станції військову техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ".

"На залізничній станції помічено військову техніку, було виявлено танки, артилерійські знаряддя. Територія перебуває під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання", - пише "АТЕШ".

Зокрема під час розвідки було виявлено російських військових, яких пізніше викликали й завантажили у пасажирські вагони.

Координато місця: 45.5879779, 34.5687513.

"Ми активно збираємо інформацію про окупантів і передаємо її СОУ. Ми робимо все, що в наших силах, щоб побороти диктаторський режим у Криму", - додали в "АТЕШ".

Партизани провели розвідку в Криму, виявили техніку на залізниці

Фото: Азовське, Крим, 45.5879779, 34.5687513 (google maps)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Нещодавно підпілля виявило на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.

Також партизани виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

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