Партизани провели розвідку в Криму, виявили техніку на залізниці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар " АТЕШ ".

"На залізничній станції помічено військову техніку, було виявлено танки, артилерійські знаряддя. Територія перебуває під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання", - пише "АТЕШ".

Зокрема під час розвідки було виявлено російських військових, яких пізніше викликали й завантажили у пасажирські вагони.

Координато місця: 45.5879779, 34.5687513.

"Ми активно збираємо інформацію про окупантів і передаємо її СОУ. Ми робимо все, що в наших силах, щоб побороти диктаторський режим у Криму", - додали в "АТЕШ".

Фото: Азовське, Крим, 45.5879779, 34.5687513 (google maps)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Нещодавно підпілля виявило на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.

Також партизани виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.