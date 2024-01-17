В России неизвестные сожгли железную дорогу, которую оккупанты применяли для логистики (видео)

Железнодорожная логистика оккупантов

Следует отметить, что еще до начала полномасштабной агрессии оккупанты активно использовали железнодорожные пути для переброски техники и личного состава при подготовке нападения на территорию Украины.

Впоследствии железная дорога стала едва ли не единственным наиболее скоростным и незаметным для РФ путем поставки тяжелой техники на необходимые российским захватчикам локации.

Впрочем, украинские партизаны и сопротивление внутри страны-агрессора, выступающее против агрессии путинского режима, регулярно выявляют и наносят оккупантам поражения на стратегически важных точках железнодорожных сообщений РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.