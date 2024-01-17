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В России неизвестные сожгли железную дорогу, которую оккупанты применяли для логистики (видео)

Фото: в РФ неизвестные с движения сопротивления сожгли логистическую железную дорогу окупантов (IAGSoft)
Автор: Ярослава Борзова

Движение сопротивления на территории РФ усиливает свою борьбу. Неизвестные противники режима диктатора Путина в очередной раз сожгли ряд стратегически важных объектов государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.

"Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск", - информируют в ведомстве.

Как отмечают в сообщении, события произошли в районах городов:

  • Саратов;
  • Ярославль;
  • Дзержинск Нижегородской области.


Так, в результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части РФ было парализовано.

"Так будет пылать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!", - подчеркнули в украинской разведке.

 

Железнодорожная логистика оккупантов

Следует отметить, что еще до начала полномасштабной агрессии оккупанты активно использовали железнодорожные пути для переброски техники и личного состава при подготовке нападения на территорию Украины.

Впоследствии железная дорога стала едва ли не единственным наиболее скоростным и незаметным для РФ путем поставки тяжелой техники на необходимые российским захватчикам локации.

Впрочем, украинские партизаны и сопротивление внутри страны-агрессора, выступающее против агрессии путинского режима, регулярно выявляют и наносят оккупантам поражения на стратегически важных точках железнодорожных сообщений РФ.

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ГУРРоссийская Федерация