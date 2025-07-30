У Росії неправильно інтерпретували терплячість Трампа, - Держдеп

У Кремлі некоректно інтерпретували терплячість президента США Дональда Трампа щодо переговорів про завершення війни в Україні. Однак час для неправильних інтерпретацій минув.
Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 29 липня.
"Він (Трамп – ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", - сказала вона.
Брюс нагадала попередження Трампа про запровадження санкцій і вторинних санкцій проти Росії, "оскільки певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".
За її словами, президент має повноваження запроваджувати такі обмеження, і це рішення залежить від нього.
"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він - серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", - заявила Брюс.
Всередині липня президент США Дональд Трамп висунув дедлайн у 50 днів для російського диктатора Володимира Путіна, щоб він домовився про припинення війни в Україні.
У разі відмови від мирних кроків, президент пригрозив запровадити санкції проти країн, що купують російську нафту і таким чином спонсорують війну агресора проти України.
Однак 29 липня Трамп скоротив до 10 днів дедлайн для укладення мирної угоди РФ із Україною. Причиною стала відсутність реальних кроків Путіна до миру.
Глава Білого дому також заявив, що Росія отримає не лише вторинні тарифи на експорт товарів і послуг до США, а і вторинні санкції.
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