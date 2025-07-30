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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В России неправильно интерпретировали терпеливость Трампа, - Госдеп

Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс (x.com/U.S. Department of state)
Автор: Валерий Савицкий

В Кремле некорректно интерпретировали терпеливость президента США Дональда Трампа касательно переговоров о завершении войны в Украине. Но время для неправильных интерпретаций прошло.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 29 июля.

"Он (Трамп - ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", - сказала она.

Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, "поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти".

По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", - заявила Брюс.

Ультиматум Трампа для РФ

В середине июля президент США Дональд Трамп выдвинул дедлайн в 50 дней для российского диктатора Владимира Путина, чтобы он договорился о прекращении войны в Украине.

В случае отказа от мирных шагов, президент пригрозил ввести санкции против стран, покупающих российскую нефть и таким образом спонсирующих войну агрессора против Украины.

Однако 29 июля Трамп сократил до 10 дней дедлайн для заключения мирного соглашения РФ с Украиной. Причиной стало отсутствие реальных шагов Путина к миру.

Глава Белого дома также заявил, что Россия получит не только вторичные тарифы на экспорт товаров и услуг в США, но и вторичные санкции.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп