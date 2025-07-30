В России неправильно интерпретировали терпеливость Трампа, - Госдеп

"Он (Трамп - ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", - сказала она.

Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, "поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти".

По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он - серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", - заявила Брюс.