Росія не має права вето на вступ України до НАТО, що передбачає так звана мирна угода США, надана Києву.
Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, таким чином генсек НАТО відхилив пропозицію Москви і Вашингтона щодо мирної угоди, яка заблокує вступ України до Альянсу.
"У Росії немає ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО", - заявив Рютте в інтерв'ю El País і німецькому виданню RND.
Він також підкреслив, що Вашингтонський договір, який поклав початок Альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до альянсу".
Politico зазначає, що коментарі Рютте послідували за пропозицією США покласти край повномасштабній війні з Росією, яка стала відомою минулого тижня. У ній містилося положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в жоден момент у майбутньому".
Генсек Альянсу попередив, що Москва не перестане ставити під загрозу безпеку Європи, навіть якщо погодиться на мирну угоду.
"Росія ще довго буде довгостроковою загрозою", - сказав він.
Нагадаємо, днем раніше Марк Рютте припустив, що до кінця року війна в Україні завершитися. Однак, Росія залишатиметься величезною загрозою для Європи.
Щодо мирного плану Вашингтона, як відомо, спочатку він складався з 28 пунктів, які передбачали, зокрема, вето на вступ України до НАТО, скорочення чисельності української армії і територіальні поступки.
Мирний план був складений американцями і росіянами, а його умови обурили не тільки Україну, а й партнерів у Європі, які також готуються до можливої агресії РФ.
У результаті в Женеві днями відбулися переговори між представниками США, Європи та України. Дійшли висновку скоротити план із 28 до 19 пунктів, які виключили, зокрема, здачу територій РФ і скорочення чисельності української армії.
У Кремлі запевняють, що не приймуть інших умов, ніж ті, що були озвучені американському президенту Дональду Трампу російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, 15 серпня.