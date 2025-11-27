У Росії немає права вето на вступ України до НАТО, - Рютте

Як пише видання, таким чином генсек НАТО відхилив пропозицію Москви і Вашингтона щодо мирної угоди, яка заблокує вступ України до Альянсу.

"У Росії немає ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО", - заявив Рютте в інтерв'ю El País і німецькому виданню RND.

Він також підкреслив, що Вашингтонський договір, який поклав початок Альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до альянсу".

Politico зазначає, що коментарі Рютте послідували за пропозицією США покласти край повномасштабній війні з Росією, яка стала відомою минулого тижня. У ній містилося положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в жоден момент у майбутньому".

Генсек Альянсу попередив, що Москва не перестане ставити під загрозу безпеку Європи, навіть якщо погодиться на мирну угоду.

"Росія ще довго буде довгостроковою загрозою", - сказав він.