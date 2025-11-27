У России нет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, что предусматривает так называемое мирное соглашение США, предоставленное Киеву.
Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, таким образом генсек НАТО отвергнул предложение Москвы и Вашингтона касаемо мирного соглашения, которое заблокирует вступление Украины в Альянс.
"У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО", - заявил Рютте в интервью El País и немецкому изданию RND .
Он также подчеркнул, что Вашингтонский договор, положивший начало Альянсу, "позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к альянсу".
Politico отмечает, что комментарии Рютте последовали за предложением США положить конец полномасштабной войне с Россией, которое стало известно на прошлой неделе. В нем содержалось положение о том, что НАТО соглашается "не принимать Украину ни в какой момент в будущем".
Генсек Альянса предупредил, что Москва не перестанет ставить под угрозу безопасность Европы, даже если согласится на мирное соглашение.
"Россия еще долго будет представлять собой долгосрочную угрозу", - сказал он.
Напомним, днем ранее Марк Рютте предположил, что до конца года война в Украине завершиться. Однако, Россия будет оставаться огромной угрозой для Европы.
Насчет мирного плана Вашингтона, как известно, первоначально он состоял из 28 пунктов, которые предусматривали, в частности, вето на вступление Украины в НАТО, сокращение численности украинской армии и территориальные уступки.
Мирный план был составлен американцами и россиянами, а его условия возмутили не только Украину, но и партнеров в Европе, которые также готовятся к возможной агрессии РФ.
В результате в Женеве на днях прошли переговоры между представителями США, Европы и Украины. Пришли к выводу сократить план с 28 до 19 пунктов, которые исключили, в частности, сдачи территорий РФ и сокращение численности украинской армии.
В Кремле уверяют, что не примут других условий чем те, что были озвучены американскому президенту Дональду Трампу российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, 15 августа.