Росії нема спокою? Кремлю привиділась "радіоактивна хмара" через уранові снаряди
Російська Федерація продовжує істерику через поставки снарядів ЗСУ зі збідненим ураном. Нібито після їх "знищення" утворилась "радіоактивна хмара", яка насувається на Європу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".
За словами секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, "знищення" боєприпасів зі збідненим ураном, які були поставлені ЗСУ, призвело до появи "радіоактивної хмари", що насувається в бік Європи.
Також він стверджує про те, що в Польщі вже нібито було зафіксовано зростання радіації, а США тим часом "розробляють і вже використовують хімічну та біологічну зброю, зокрема на території України".
Росії немає спокою
Як пише Wiadomości, згідно з даними Державного агенства з атомної енергії, інформація про підвищення радіації в Польщі є неправдивою.
Зазначається, що спочатку фейк щодо "радіоактивної хмари" почали поширювати в Twitter. Автор допису стверджував про нібито підвищення рівня радіації в Хмельницькій області внаслідок "знищення складу снарядів зі збідненим ураном".
"До твіту був прикріплений графік гамма-випромінювання, зафіксованого в місті Хмельницькому, яке нібито збільшилося на десятки одиниць. Інтернет-користувачі поширили цей текст, нагнітаючи атмосферу паніки", - пише видання.
Снаряди зі збідненим ураном
В кінці березня Британія заявила про нову військову допомогу Україні, яка також включатиме снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.
Вищезгадана новина викликала істерику в Росії, яка почала стверджувати про те, що Лондон планує застосувати "брудну бомбу" та перетворити Україну на непридатну для життя територію.
Також відповідні поставки налякали й російського диктатора Володимира Путіна. Під час пресконференції з китайським лідером, голова Кремля заявив про війну Заходу та Росії "до останнього українця". А міністр оборони Сергій Шойгу проскиглив про ще одну пройдену сходинку в ядерній ескалації.
Агентство, зі свого боку, розкривало усю історію щодо снарядів зі збідненим ураном, а також розповідало про їх важливість для нашої армії.
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