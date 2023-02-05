У Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя, - ISW

Аналітики зазначають, що загарбники у Маріуполі розповідають місцевому населенню, що отримали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, Запоріжжя та Запорізьку область.

Росіяни зібрали на маріупольському напрямку 30 тисяч своїх військових. Однак, за оцінками ISW, всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.

"Своєю чергою у

В Інституті вивчення війни додали, що зібраних у Маріуполі 30 тисяч солдатів недостатньо, аби атакувати Запоріжжя - місто з приблизно 750 тисячами населення, - одночасно продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута та починаючи новий великий удар у Луганській області.

Ключові висновки ISW: