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В России недостаточно сил для наступления на Запорожье, - ISW

Фото: В России недостаточно сил для наступления на Запорожье (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.

Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.

"В свою очередь украинские военные проинформировали, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были информационно-психологической операцией", - говорится в отчете.

Новость дополняется...

Напомним, российские оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар.

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ЗапорожьеМариупольВойна России против Украины