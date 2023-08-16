Росії не варто розраховувати на прорив на Куп'янському напрямку, - експерт

Він зазначив, що наразі окупанти тиснуть на наші рубежі з півночі вздовж річки Оскіл та з південного сходу, щоб прорвати оборону Куп'янська.

Скріншот deepstatemap.live

За словами експерта, ситуація на цьому напрямку справді складна, адже росіяни мають серйозну перевагу в особовому складі, бронетехніці та засобах ураження.

До того ж, співвідношення кількості артилерії складає не менше 1:10.

"І те, що ми тримаємося, це все за рахунок мужності та героїзму воїнів. Зараз ми перекинули додаткові резерви, тому росіянам не варто розраховувати на якісь територіальні здобутки", - сказав він.

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на сході фіксують зменшення кількості обстрілів та атак зі сторони росіян, оскільки ЗСУ потужно вдарили по загарбниках, коли вони активізувались на Куп'янському та Лиманському напрямку.

До того ж, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що Україна перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух загарбників.

При цьому сьогодні Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили Урожайне на південному напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.