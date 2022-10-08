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У Росії назвали свою версію пожежі на Кримському мості

Фото: у Росії назвали свою версію пожежі на Кримському мості (Скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

"Сьогодні о 6.07 на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова", - повідомили в "Національному антитерористичному комітеті".

Також у російському НАК повідомили, що згодом стався частковий обвал двох автомобільних прольотів мосту. При цьому там заявляють, що арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено.

При цьому так званий "глава парламенту" Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно нібито пошкодили "українські вандали".

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мосту почалася потужна пожежа.

Пізніше так звана "влада" Криму заявила про перекриття руху мостом та наміри запустит поромну переправу через протоку.

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