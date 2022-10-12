У Росії назвали "організатора" вибуху на Кримському мості та свою версію подій

Також ФСБ "встановила" імена ще 12 осіб, які, як стверджують у спецслужбі, допомагали Буданову, "організувати" підрив мосту. Вісім із них, як стверджують у заяві, затримано. Це п'ять громадян Росії, троє громадян України та Вірменії. РосЗМІ навіть опублікували фото "фігурантів".

"Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми здійснював співробітник ГУР українського Міноборони", - запевняють у ФСБ.

Нібито цей співробітник, який представлявся Іваном Івановичем, використав для координації два номери - анонімний віртуальний, куплений в інтернеті і зареєстрований на українця, 34-річного Сергія Володимировича Андрійченка з Кременчука.

Як стверджують у ФСБ, бомбу було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22,77 тонни і на початку серпня відправлено з порту Одеси до болгарського Русе за контрактом №02/08/2022 між ТОВ "Транслогістик УА" (Київ) та Baltex Capital S.A. (Русе).

Шлях вантажу

У ФСБ з'ясували, що нібито до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Михайло Володимирович Цюркало (1975 року народження), Денис Олегович Ковач (1979 року народження) та Роман Іванович Соломко (1971 року народження), громадяни Грузії Сандро Іносарідзе та брокер на ім'я Леван та громадянин Вірменії Артур Терчанян (1985 року народження).

У російській спецслужбі вважають, що з 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС і саме тут, нібито була проведена підміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (Москва).

Пізніше, як мовиться в заяві, на зареєстрованій в Грузії вантажівці DAF вантаж 4 жовтня перетнув російсько-грузинський кордон через "Верхній Ларс" і 6 жовтня був доставлений і розвантажений на гуртовій базі Армавіра в Краснодарському краї.

7 жовтня, як вважають у РФ, за сприяння Соломка, громадянина України Володимира Васильовича Злоби (1987 року народження) та ще 5 встановлених громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем неіснуюча фірма у Криму.

"Цього дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час прямування по Кримському мосту було здійснено підрив", - стверджують у ФСБ.