У Росії назвали головну умову для мирних переговорів з Україною

За словами російської посадовиці, Москва погодиться на діалог лише тоді, коли угода гарантуватиме, що Україна "ніколи не буде анти-Росією" та "не буде тараном для Заходу".

"Ми погоджуємося на мирні переговори лише за умови, що це буде надійний мирний план, що ніколи більше нічого подібного з боку України не повториться, що вона ніколи не буде анти-Росією, що ніколи вона не буде тараном для Заходу, [щоб] спробувати завдати Росії геополітичної поразки... Ось цього ми більше не допустимо", - заявила Матвієнко.

"Незмінність цілей" війни

Представниця російської влади також зазначила, що РФ не збирається коригувати так звані "цілі спеціальної військової операції", про які оголошували на початку вторгнення.

Вона підкреслила, що Москва "ні перед ким не метушиться і нікого ні про що не просить", а російські війська нібито впевнено просуваються до досягнення своїх завдань.

Реакція на пропозиції Заходу

Також Матвієнко прокоментувала ініціативи західних країн щодо можливого призупинення бойових дій. На її думку, пропозиції про паузу на фронті є лише спробою надати Україні час для перегрупування та озброєння.

"Зупиніться, ми тут переозброїмо Україну, додатково виробимо зброю, пошлемо туди, грошей підкинемо, а потім усе заново почнеться. Ну ми вже все це проходили", - заявила голова Ради Федерації.