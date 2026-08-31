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Путін зробив цинічну заяву про "врегулювання українського конфлікту"

21:08 31.08.2026 Пн
1 хв
Країна-агресорка тільки на словах бажає мирних перемовин
aimg Олена Бджола
Путін зробив цинічну заяву про "врегулювання українського конфлікту" Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)
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Росія вчергове збрехала про свої "мирні зусилля" щодо закінчення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час спілкування з премєр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Interfax.

Цинічні заяви Путіна

Путін сказав Моді, що Росія нібито рухається шляхом завершення "українського конфлікту".

Перед цим Моді закликав диктатора вирішувати всі проблеми мирними засобами та йти саме в цьому напрямку.

"Спасибі, шановний прем’єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося", - брехливо сказав Путін.

Також Моді згадав про очікування від візиту Путіна на вересневий саміт БРІКС у Нью-Делі 12-13 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що Моді під час спілкування з Путіним заявив: світ повинен нарешті обрати мир та відійти від нескінченної війни до її припинення.

Також повідомлялося, що Путін не показує намірів закінчити війну проти України. Проте на дипломатичному фронті можливі важливі досягнення у мирному процесі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, за словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, саміт за участі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.

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