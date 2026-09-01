В России назвали главное условие для мирных переговоров с Украиной

По словам российского чиновника, Москва согласится на диалог только тогда, когда соглашение будет гарантировать, что Украина "никогда не будет анти-Россией" и "не будет тараном для Запада".

"Мы соглашаемся на мирные переговоры только при условии, что это будет надежный мирный план, что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится, что она никогда не будет анти-Россией, что никогда она не будет тараном для Запада, чтобы попытаться нанести России геополитическое поражение... Вот этого мы больше не допустим", - заявила Матвиенко.

"Неизменность целей" войны

Представитель российских властей также отметила, что РФ не собирается корректировать так называемые "цели специальной военной операции", о которых объявляли в начале вторжения.

Она подчеркнула, что Москва "ни перед кем не суетится и никого ни о чем не просит", а российские войска якобы уверенно продвигаются к достижению своих задач.

Реакция на предложения Запада

Также Матвиенко прокомментировала инициативы западных стран по возможной приостановке боевых действий. По ее мнению, предложения о паузе на фронте являются лишь попыткой предоставить Украине время для перегруппировки и вооружения.

"Остановитесь, мы здесь перевооружим Украину, дополнительно произведем оружие, пошлем туда, денег подбросим, а потом все начнется. Ну мы уже все это проходили", - заявила председатель Совета Федерации.