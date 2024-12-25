У Росії намагаються приховати атаку дронів на Чечню після падіння літака в Казахстані, - ЗМІ

Російська влада намагається приховати факт атаки безпілотників на Чечню. Така атака може бути пов'язана з падінням пасажирського літака в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости" в Telegram .

За даними видання, влада Чечні через 10 годин після атаки на регіон так і не визнала наліт безпілотників. У держагентствах і пов'язаних із силовиками Telegram-каналах виявлено тільки одну згадку про такий факт, а також одну спробу спростувати його.

Зокрема, у постах російського Міністерства оборони, яке зазвичай хвалиться "знищенням українських безпілотників", немає згадок про атаки на регіони Кавказу.

При цьому в Telegram-каналі Ксенії Собчак "Кривава бариня" було оприлюднено пост, у якому стверджувалося, що МНС Чечні заперечує спробу атаки безпілотників на Грозний.

Примітно, що російська влада деякий час намагалася приховувати й атаку на сусідню Північну Осетію. Але пізніше глава Північної Осетії Сергій Меняйло заявив, що на торговий центр у Владикавказі нібито впали уламки безпілотників.

"За даними Міністерства оборони, атаку БПЛА було здійснено по низці регіонів Північно-Кавказького федерального округу", - стверджував чиновник країни-агресора.