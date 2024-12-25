В России пытаются скрыть атаку дронов на Чечню после падения самолета в Казахстане, - СМИ

Российские власти пытаются скрыть факт атаки беспилотников на Чечню. Такая атака может быть связана с падением пассажирского самолета в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram .

По данным издания, власти Чечни спустя 10 часов после атаки на регион так и не признали налет беспилотников. В госагентствах и связаных с силовиками Telegram-каналах обнаружено только одно упоминание о таком факте, а также одну попытку опровергнуть его.

В частности, в постах российского Министерства обороны, которое обычно хвастается "уничтожением украинских беспилотников", нет упоминаний об атаках на регионы Кавказа.

При этом в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня" был обнародован пост, в котором утверждалось, что МЧС Чечни отрицает попытку атаки беспилотников на Грозный.

Примечательно, что российские власти некоторое время пытались скрывать и атаку на соседнюю Северную Осетию. Но позже глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на торговый центр во Владикавказе якобы упали обломки беспилотников.

"По данным Министерства обороны, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа", - утверждал чиновник страны-агрессора.