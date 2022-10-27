ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану, - Reuters

Новость на русском →
Росія, Четвер 27 жовтня 2022 19:00
В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану, - Reuters Фото: В Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У російському місті Орел громадянам Узбекистану, які працюють на місцевому сміттєпереробному заводі, видали повістки та наказали з'явитись у військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє видання, цього тижня місцева влада Орла розіслала свіжу партію мобілізаційних повідомлень, у тому числі 50 працівникам сміттєпереробного комплексу "ЕкоСіті".

Половина робітників, однак, є громадянами Узбекистану, які демонструючи свої узбецькі паспорти, попросили президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва втрутитися та захистити їх.

Посольство Узбекистану в Росії заявило, що повідомлення були вручені 26 узбекам помилково. Раніше Узбекистан застерігав своїх громадян від вступу до лав іноземних збройних сил, оскільки за узбецьким законодавством це кваліфікується як кримінальний злочин.

Нагадаємо, що в Росії військовозобов’язаний вдався до цікавого методу врятуватись від мобілізації.

Як повідомлялося, Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина – чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.

При цьому станом на середину жовтня у рамках мобілізації в Росії закликали близько 200 тисяч осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Узбекистан Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів