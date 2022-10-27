ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана, - Reuters

Новина українською →
Россия, Четверг 27 октября 2022 19:00
В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана, - Reuters Фото: В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском городе Орел гражданам Узбекистана, работающим на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, на этой неделе местные власти Орла разослали свежую партию мобилизационных сообщений, в том числе 50 работникам мусороперерабатывающего комплекса "ЭкоСити".

Половина рабочих, однако, граждане Узбекистана, демонстрируя свои узбекские паспорта, попросили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева вмешаться и защитить их.

Посольство Узбекистана в России заявило, что сообщения были вручены 26 узбекам по ошибке. Ранее Узбекистан предостерег своих граждан от вступления в ряды иностранных вооруженных сил, поскольку по узбекскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление.

Напомним, что в России военнообязанный прибег к интересному методу спастись от мобилизации.

Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, решивших остановить мобилизацию до истечения ее сроков. Причина – четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.

При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Узбекистан Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов