В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана, - Reuters
В российском городе Орел гражданам Узбекистана, работающим на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает издание, на этой неделе местные власти Орла разослали свежую партию мобилизационных сообщений, в том числе 50 работникам мусороперерабатывающего комплекса "ЭкоСити".
Половина рабочих, однако, граждане Узбекистана, демонстрируя свои узбекские паспорта, попросили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева вмешаться и защитить их.
Посольство Узбекистана в России заявило, что сообщения были вручены 26 узбекам по ошибке. Ранее Узбекистан предостерег своих граждан от вступления в ряды иностранных вооруженных сил, поскольку по узбекскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление.
Напомним, что в России военнообязанный прибег к интересному методу спастись от мобилизации.
Как сообщалось, Москва стала одним из первых российских регионов, решивших остановить мобилизацию до истечения ее сроков. Причина – четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.
При этом по состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.
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