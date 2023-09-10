У Росії набирають тероборону через брак професійних військових, - розвідка Британії

Британська розвідка нагадує, що губернатор Псковської області РФ, яка розташована біля кордону з Естонією, організував так зване волонтерське патрулювання. До списку добровольців записалося до 800 громадян.

Це сталося на тлі атаки на аеродром у Пскові, де було пошкоджено транспортні літаки Іл-76.

"Через обмежений радіус дії БПЛА-квадрокоптерів атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації", - каже розвідка.

Як стверджують росіяни, так звані волонтерські патрулі будуть складатися з 50 осіб. Вони патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази. При цьому розвідка наголошує, що знищити безпілотники зі стрілецької зброї складно, тому росіянам потрібні системи ППО.

"Використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії", - йдеться у повідомленні.

Атака на Псков

В ніч на 30 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові, де, як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

За даними РБК-Україна, операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що авіабазу у Пскові атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

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