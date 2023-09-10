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В России набирают тероборону из-за нехватки профессиональных военных, - разведка Британии

Фото: в России нехватка профессиональных солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России испытывают нехватку профессиональных военных. Поэтому в регионах начали формировать так называемую тероборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка напоминает, что губернатор Псковской области РФ, расположенной у границы с Эстонией, организовал так называемое волонтерское патрулирование. В список добровольцев записалось около 800 граждан.

Это произошло на фоне атаки на аэродром в Пскове, где были повреждены транспортные самолеты Ил-76.

"Из-за ограниченного радиуса действия БПЛА-квадрокоптеров атаки на базу почти наверняка были осуществлены с территории Российской Федерации", - говорит разведка.

Как утверждают россияне, так называемые волонтерские патрули будут состоять из 50 человек. Они будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в том числе аэропорты и авиабазы. При этом разведка отмечает, что уничтожить беспилотники из стрелкового оружия сложно, поэтому россиянам нужны системы ПВО.

"Использование волонтеров, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученного персонала службы безопасности в России", - говорится в сообщении.

Атака на Псков

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Пскове, где, как сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

По данным РБК-Украина, операцию организовало Главное управление разведки Минобороны. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что авиабазу в Пскове атаковали беспилотники, которые запускали с территории РФ.

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