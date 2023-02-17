ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії можуть заблокувати найпопулярнішу стрімінгову платформу Twitch

Новость на русском →
П'ятниця 17 лютого 2023 14:26
В Росії можуть заблокувати найпопулярнішу стрімінгову платформу Twitch Фото: в Росії можуть заблокувати найпопулярнішу стрімінгову платформу Twitch (facebook.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії не виключають можливість повного блокування стрімінгової платформи Twitch.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Зараз говорили про те, що необхідно притягнути Twitch до більш серйозної відповідальності, вжити більш серйозних заходів до нього у вигляді або блокування повного, або у вигляді блокування часткового. Ми почули, ми готові це обговорювати", - заявив начальник управління контролю і нагляду у сфері електронних комунікацій Роскомнагляду Євген Зайцев.

Зайцев додав, що до блокування Twitch підходитимуть виважено через ризики для блогерів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор заборонив російських банкам передавати платіжну інформацію через месенджер Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений