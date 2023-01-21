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Російським банкам заборонено використовувати соцмережу Telegram

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Росія, Субота 21 січня 2023 16:30
Російським банкам заборонено використовувати соцмережу Telegram Фото: Telegram заборонили використовувати російським банкам (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Росії тривають обмежувальні дії стосовно соціальних мереж і каналів комунікацій. Так, 21 січня Роскомнагляд заборонив російських банкам передавати платіжну інформацію через месенджер Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як пише газета "Коммерсант", Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) внесла Telegram до реєстру іноземних сервісів, в яких відповідно до російського закону про інформацію буде обмежено передачу платіжної інформації та персональних даних.

"Згідно з ним, послуги, що потрапили до списку, будуть обмежені в оплаті пожертвувань і підписок, а також у розвитку співпраці з банками", - йдеться у повідомленні.

Закон набуде чинності з 1 березня 2023 року.

Як нагадує видання, багато російських банків наразі перебувають під санкціями і не можуть використовувати програми App Store і Google Play. Деякі банки, у тому числі "Промсязьбанк", "ВТБ" та "Альфа-банк" щойно почали розвивати онлайн-банкінг у своїх чат-ботах у Telegram. Тепер вони мають місяць, щоб придумати для клієнтів щось інше.

Ще у жовтні минулого року РБК-Україна повідомляло, що домен коротких посилань месенджера Telegram заблокували у Росії. Рішення було ухвалено на підставі вимоги генпрокуратури країни.

Раніше ми писали, що адміністратора проросійського паблікаTelegram засудили на 3 роки.

Також повідомлялося, що в Білорусі визнали екстремістськими два набори стікерів із Telegram. Йдеться про стікери з назвами "Luka" та "Sasha 3%".

Крім того, додамо, що Німеччина оштрафувала Telegram за відмову дотримуватися місцевого законодавства та політики національної безпеки.

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