В России могут заблокировать самую популярную стриминговую платформу Twitch

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной. Мы услышали, мы готовы это обсуждать", - заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Зайцев добавил, что к блокировке Twitch будут подходить взвешенно из-за рисков для блогеров.