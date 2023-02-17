В России могут заблокировать самую популярную стриминговую платформу Twitch
В России не исключают возможность полной блокировки стриминговой платформы Twitch.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.
"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной. Мы услышали, мы готовы это обсуждать", - заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
Зайцев добавил, что к блокировке Twitch будут подходить взвешенно из-за рисков для блогеров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор запретил российским банкам передавать платежную информацию через мессенджер Telegram.
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