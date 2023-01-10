Росії можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, - Зеленський

"Розмовляв із лідерами європейських держав про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю", - йдеться у заяві.

За словами президента цьому можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Він подякував всім лідерам, які допомагають Україні, за розуміння того, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки.

"Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії – для всіх тих, хто цінує свободу", - додав глава держави.

Президент зазначив, що поразка російської агресії має залишатися безальтернативною - попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути в бій.