Росії можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, - Зеленський

Агресивним діям Росії можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Розмовляв із лідерами європейських держав про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю", - йдеться у заяві.
"Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії – для всіх тих, хто цінує свободу", - додав глава держави.
Президент зазначив, що поразка російської агресії має залишатися безальтернативною - попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути в бій.
Нагадаємо, що українські захисники продовжують тримати оборону у Соледарі, у лавах російських військ багато втрат.
Переговори щодо надання Україні ракет ATACMS ведуться дуже інтенсивно.
Західні чиновники попереджають, що Україна не зможе відвоювати у Росії значну частину території без збільшення військового потенціалу, включаючи танки та бронемашини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.