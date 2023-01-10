России можно противопоставить только новый уровень современной военной техники, - Зеленский

Агрессивным действиям России можно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации на Донетчине, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью", - говорится в заявлении.
"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии - для всех, кто ценит свободу", - добавил глава государства.
Президент отметил, что поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным - несмотря на всех и все, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой.
Напомним, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре, в рядах российских войск много потерь.
Переговоры о предоставлении Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.
Западные чиновники предупреждают, что Украина не сможет отвоевать у России значительную часть территории без увеличения военного потенциала, включая танки и бронемашины.
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