Переговори щодо ракет ATACMS ведуться дуже інтенсивно, - Подоляк

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Василю Голованову на YouTube .

"Ведуться дуже інтенсивно (переговори щодо ATACMS - ред.), бо ми пояснюємо тактику і стратегію РФ. Ми пояснюємо, що якщо РФ втрачає склади, де знаходяться снаряди, то дуже швидко падає інтенсивність обстрілів та будь-яка спроможність РФ. Тому нам потрібні далекобійні ракети", - заявив він.

Подоляк розповів, що після того, як ЗСУ почали бити російські склади HIMARS, росіяни почали переносити їх на відстань 100+ кілометрів.

"Вони роблять плече для доставки снарядів на передову більшим, але ми їх тепер не можемо дістати. Нам потрібні певні ракети, переговори йдуть, логіка наша партнерам зрозуміла. Вони розуміють, що знищення тилової інфраструктури пришвидшить фіналізацію війни", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що далекобійні ракети ATACMS можуть поставити крапку в демілітаризації Росії.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може отримати цього року від західних країн танки та далекобійні ракети ATACMS, проте все залежатиме від ситуації у полі бою.

Крім того, міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що ключові зміни в ході бойових дій можуть спричинити засоби далекої поразки на кшталт ATACMS.

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