У Росії масово перевіряють бомбосховища, але без розголосу, - Bloomberg

За свідченнями людей, причетних до комунальних та інших спеціальних служб, працівники цивільної оборони прибирають підвали, ремонтують та очищають підземні споруди, які востаннє використовувалися ще за радянських часів. Кампанія з наведення порядку на об'єктах, придатних як бомбосховища та укриття, не оголошена офіційно, але після початку часткової мобілізації там розпочалися активні роботи.

"Створення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення, що триває вже дев'ятий місяць, спричиняє ширшу мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські чиновники зображують війну як екзистенціальну між Росією та США, що Вашингтон відкидає", - пише Bloomberg.

У кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили створення бомбосховищ. Крім того, ще у квітні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні Росії, вимагаючи повернення всіх приміщень, що були вилучені з федеральної власності.

"Проте Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон, а офіційні особи в Києві кажуть, що їхня мета - лише вибити кремлівські війська зі своєї території. США та їхні союзники обмежили поставки в Україну деяких видів наступальної зброї та озброєння великої дальності, щоб уникнути ризику ескалації, і засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю як безвідповідальні", - констатує агентство.