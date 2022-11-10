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У Росії масово перевіряють бомбосховища, але без розголосу, - Bloomberg

Фото: російська цивільна оборона перевіряє бомбосховища та укриття (РБК-Україна, Віталія Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У Росії приховано перевіряють бомбосховища і прості укриття і намагаються облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За свідченнями людей, причетних до комунальних та інших спеціальних служб, працівники цивільної оборони прибирають підвали, ремонтують та очищають підземні споруди, які востаннє використовувалися ще за радянських часів. Кампанія з наведення порядку на об'єктах, придатних як бомбосховища та укриття, не оголошена офіційно, але після початку часткової мобілізації там розпочалися активні роботи.

"Створення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення, що триває вже дев'ятий місяць, спричиняє ширшу мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські чиновники зображують війну як екзистенціальну між Росією та США, що Вашингтон відкидає", - пише Bloomberg.

У кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили створення бомбосховищ. Крім того, ще у квітні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні Росії, вимагаючи повернення всіх приміщень, що були вилучені з федеральної власності.

"Проте Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон, а офіційні особи в Києві кажуть, що їхня мета - лише вибити кремлівські війська зі своєї території. США та їхні союзники обмежили поставки в Україну деяких видів наступальної зброї та озброєння великої дальності, щоб уникнути ризику ескалації, і засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю як безвідповідальні", - констатує агентство.

Нагадаємо, що окупанти у Севастополі після вибухів вирішили перевірити укриття, завіряючи, що місто "під надійним куполом ППО".

Проте не всі росіяни зможуть сховатися у разі потреби. У Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація, на їхню думку, є "секретною".

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