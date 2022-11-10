В России массово проверяют бомбоубежища, но без огласки, - Bloomberg

По свидетельству людей, причастных к коммунальным и другим специальным службам, работники гражданской обороны убирают подвалы, ремонтируют и очищают подземные сооружения, которые в последний раз использовались еще в советское время. Кампания по наведению порядка на объектах, пригодных для бомбоубежищ и укрытий, не объявлена официально, но после начала частичной мобилизации там начались активные работы.

"Создание бомбоубежищ является еще одним примером того, как вторжение, продолжающееся уже девятый месяц, влечет за собой более широкую милитаризацию российского общества. Кремлевские чиновники изображают войну как экзистенциальную между Россией и США, что Вашингтон отвергает", - пишет Bloomberg.

В ряде российских регионов вблизи зоны боевых действий официальные лица публично подтвердили создание бомбоубежищ. Кроме того, еще в апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев приказал провести полную инвентаризацию бомбоубежищ на юге России, требуя возвращения всех изъятых из федеральной собственности помещений.

"Однако Украина не наносила ударов по целям в России за пределами приграничных зон, а официальные лица в Киеве говорят, что их цель - выбить кремлевские войска со своей территории. США и их союзники ограничили поставки в Украину некоторых видов наступательного оружия и вооружения большой дальности во избежание риска эскалации и осудили угрозы России применить ядерное оружие как безответственные", - констатирует агентство.