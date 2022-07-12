Обычным россиянам не укрыться. В Москве засекретили адреса бомбоубежищ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина .

Депутат испугался ответного удара по Москве на фоне угроз со стороны российских политиков насчет ядерных ударов по другим странам и подал запрос касательно адресов бомбоубежищ в пяти районах Москвы. Также он хотел узнать, соответствуют ли помещения установленным нормативам.

В ответ заммэра Москвы Бирюков отправил Ступину письмо, в котором указал, что месторасположение бомбоубежищ в столице РФ "является государственной тайной".

"То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти", - отметил Ступин.