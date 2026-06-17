У Росії літак рейсом "Сочі - Архангельськ" подав сигнал лиха над Чорним морем і зник з радарів

У середу ввечері, 17 червня, російський пасажирський літак компанії Smartavia подав сигнал лиха, після чого зник з радарів. Однак незабаром він з’явився знову та здійснив аварійну посадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомляють ЗМІ, літак Boeing 737-800, що виконував рейс "Сочі - Архангельськ", вилетів із Сочі, після чого, перебуваючи над Чорним морем, подав сигнал 7700. Цей код означає надзвичайну або аварійну ситуацію на борту.
Після інциденту літак зник з радарів і не з'являвся. Однак незабаром все ж з'явився на деякий час і, як повідомляли ЗМІ, він, ймовірно, витрачає паливо перед посадкою в аеропорту Сочі.
Ближче до 23:30 стало відомо, що він благополучно здійснив екстрену посадку. Попередньо, причиною сигналу лиха стала відмова одного з двигунів.
Пізніше російські ЗМІ повідомили, що постраждалих під час аварійної посадки немає.
Нагадаємо, 24 липня 2025 року стало відомо, що в Амурській області (РФ) розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Під час заходу на посадку літак "пішов на друге коло", після чого зв'язок з ним було втрачено. Рятувальники після прибуття виявили вже палаючий фюзеляж повітряного судна.
Також ми писали, що авіакатастрофа в липні 2025 року сталася й у Бангладеш. Тоді навчальний літак ВПС країни впав на столичну школу.