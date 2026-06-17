У Росії літак рейсом "Сочі - Архангельськ" подав сигнал лиха над Чорним морем і зник з радарів

Як повідомляють ЗМІ, літак Boeing 737-800, що виконував рейс "Сочі - Архангельськ", вилетів із Сочі, після чого, перебуваючи над Чорним морем, подав сигнал 7700. Цей код означає надзвичайну або аварійну ситуацію на борту.

Після інциденту літак зник з радарів і не з'являвся. Однак незабаром все ж з'явився на деякий час і, як повідомляли ЗМІ, він, ймовірно, витрачає паливо перед посадкою в аеропорту Сочі.

Ближче до 23:30 стало відомо, що він благополучно здійснив екстрену посадку. Попередньо, причиною сигналу лиха стала відмова одного з двигунів.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що постраждалих під час аварійної посадки немає.