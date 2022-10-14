У Росії критикують військове командування через загибель в Україні перших мобілізованих, - ISW

Повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вище через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.
Зокрема, вони звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.
У Сватовому вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Білгородській області.
Пропаганда знову заявила, що мобілізованих чоловіків направлять на фронт безсистемно. Вони вже прогнозують, що до кінця зими Росія втратить 10 тисяч мобілізованих.
Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України Росія вирішила вдвічі посилити приховану мобілізацію.
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