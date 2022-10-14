В России критикуют военное командование из-за гибели в Украине первых мобилизованных, - ISW

Сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российская власть признала гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Военные блогеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.
В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько в том, что он отдал приказ о немедленной переброске без какой-либо предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.
В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось найти половину полка в больнице в Белгородской области.
Пропаганда вновь заявила, что мобилизованные мужчины направляются бессистемно. Они уже прогнозируют, что к концу зимы Россия потеряет 10 тысяч мобилизованных.
Новая критика военных блогеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить высокопоставленных чиновников и командиров.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что на фоне продления контрнаступления ВСУ на востоке Украины Россия решила вдвое усилить скрытую мобилизацию .
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