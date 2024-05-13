В Росії кажуть про роботу ППО та вибухи в районі Бєлгорода

Представники влади у цьому російському регіоні вночі заявляли про "ракетну небезпеку" як в самому Бєлгороді, так і в районі.

"У Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки", - розповів чиновник.

Також офіційні служби заявляють про небезпеку повітряних ударів для населеного пункту Шебекіне та для округу. Крім того, оголошено небезпеку "атаки БПЛА".

Між тим в місцевих пабліках розповідають, що над обласним центром було чути вибухи.

"Гучно над Бєлгородом", - пише Telegram-канал "Блэтгород".

За попередніми даними, це пов'язано із роботою ППО у регіоні.

Вибухи в Бєлгороді та обвалення будинку

Раніше вдень 12 травня у Бєлгороді повідомляли про роботу системи протиповітряної оборони, при цьому з'явилися кадри в мережі, як над містом підіймався дим.

Зазначимо, перед цим у Бєлгороді у неділю пролунав потужний вибух, і стало відомо, що результаті обвалилася частина багатоповерхівки. За останніми даними від Міністерства надзвичайних справ РФ станом на пізній вечір 12 травня, загальна кількість загиблих внаслідок події склала 13 осіб - їх тіла були деблоковані з-під завалів. У відомстві казали, що, серед жертв є двоє дітей.

Варто зазначити, що російська влада традиційно покладає відповідальність щодо обвалення будинку на ЗСУ, та заявляє, що нібито він був зруйнований внаслідок "удару України". При цьому OSINT-аналітики повідомляють про те, що багатоповерхівку могли підірвати зсередини - окрема, про це свідчать відео інциденту, на яких немає "прильоту".

Додамо, в Україні вважають, що у російському Бєлгороді міг статися побутовий вибух, але також не виключається провокація.