В Росії катастрофічно не вистачає ліків, планові операції відкладають, - ГУР

У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.

"Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додають, що допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я в Росії видало наказ, з яким всі регіони мають створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.

На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин: