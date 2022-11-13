В Росії катастрофічно не вистачає ліків, планові операції відкладають, - ГУР

У Росії виник гострий дефіцит медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін. Регіони мають створити запас ліків на наступні 4 місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.
"Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.
В ГУР додають, що допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.
Окрім того, Міністерство охорони здоров’я в Росії видало наказ, з яким всі регіони мають створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.
На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:
Як повідомлялося, попит на деякі лікарські препарати в Росії зріс удесятеро після вторгнення в Україну.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування 39 білоруських лікарських засобів. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.
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