ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії істерика через конфіскацію Ан-124. У МЗС викликали посла Канади

Новость на русском →
Четвер 15 червня 2023 22:47
У Росії істерика через конфіскацію Ан-124. У МЗС викликали посла Канади Фото: У Росії істерика через конфіскацію Ан-124 (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Канади на знак протесту проти конфіскації літака Ан-124 у Торонто. При цьому відомство заявило, що російсько-канадські відносини перебувають "на межі розриву".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У МЗС заявили заступнику посла Канади в Москві Брайану Ебелю, що розглядає арешт літака як "цинічну крадіжку".

"Русофобська політика Канади спричинить найсерйозніші наслідки для російсько-канадських відносин, які перебувають на межі розриву з вини адміністрації Трюдо", - ідеться в заяві відомства.

Представник Міністерства закордонних справ Канади визнав стурбованість Москви і підтвердив "непохитну" підтримку Оттавою українців.

"Ми ясно дали зрозуміти. Ті, хто сприяв, підтримував і отримував вигоду з війни Росії в Україні, будуть притягнуті до відповідальності", - ідеться в заяві прес-секретаря МЗС Канади.

Конфіскований літак

Літак АН-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Дніпро" прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він не зміг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту.

Відтоді російський літак стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч доларів за простій.

При цьому прем'єр Канади Джастін Трюдо під час свого нещодавнього візиту до Києва пообіцяв, що Оттава передасть конфіскований АН-124 Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС РФ Канада Війна Росії проти України
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом