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У России истерика из-за конфискации Ан-124. В МИД вызвали посла Канады

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Четверг 15 июня 2023 22:47
У России истерика из-за конфискации Ан-124. В МИД вызвали посла Канады Фото: У России истерика из-за конфискации Ан-124 (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады в знак протеста против конфискации самолета Ан-124 в Торонто. При этом ведомство заявило, что российско-канадские отношения находятся "на грани разрыва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД заявили заместителю посла Канады в Москве Брайану Эбелю, что рассматривает арест самолета как "циничное воровство".

"Русофобская политика Канады повлечет за собой самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые находятся на грани разрыва по вине администрации Трюдо", - говорится в заявлении ведомства.

Представитель Министерства иностранных дел Канады признал обеспокоенность Москвы и подтвердил "непоколебимую" поддержку Оттавой украинцев.

"Мы ясно дали понять. Те, кто способствовал, поддерживал и извлекал выгоду из войны России в Украине, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Канады.

Конфискованный самолет

Самолет АН-124 подсанкционной российской компании "Волга-Днепр" прилетел в Торонто перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину. Однако он не смог покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского транспорта.

С тех пор российский самолет стоит в международном аэропорту Торонто, которому должен сотни тысяч долларов за простой.

При этом премьер Канады Джастин Трюдо во время своего недавнего визита в Киев пообещал, что Оттава передаст конфискованный АН-124 Украине.

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