В Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію"
Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
На розширеному засіданні постійної комісії Ради з прав людини Фадєєв заявив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Проте він вважає, що потрібно підготуватися до можливості карати таких людей у майбутньому.
"Наше завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.
Голова Ради з прав людини також додав, що він вважає необхідним підвісити під це правову основу та приймати правові дії, зокрема, судові вироки.
"Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - зазначив Фадєєв.
Нагадаємо, що Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.
А раніше Міністерство оборони України заявило, що термін "русофобія", який часто використовують пропагандисти Кремля, необхідно замінити, оскільки росіян ніхто не боїться.
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