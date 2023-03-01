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В Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію"

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Росія, Середа 01 березня 2023 04:15
В Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію" Фото: в Росії хочуть ввести кримінальне покарання за русофобію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

На розширеному засіданні постійної комісії Ради з прав людини Фадєєв заявив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Проте він вважає, що потрібно підготуватися до можливості карати таких людей у майбутньому.

"Наше завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.

Голова Ради з прав людини також додав, що він вважає необхідним підвісити під це правову основу та приймати правові дії, зокрема, судові вироки.

"Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - зазначив Фадєєв.

Нагадаємо, що Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

А раніше Міністерство оборони України заявило, що термін "русофобія", який часто використовують пропагандисти Кремля, необхідно замінити, оскільки росіян ніхто не боїться.

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