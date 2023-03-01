В Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію"

Голова Ради з прав людини при Президентові Російської Федерації Валерій Фадєєв запропонував визначити поняття "русофобія" на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

На розширеному засіданні постійної комісії Ради з прав людини Фадєєв заявив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, за вияв русофобії. Проте він вважає, що потрібно підготуватися до можливості карати таких людей у майбутньому.

"Наше завдання - спробувати сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію, і якщо такої статті немає, значить потрібно вносити додаткову статтю", - сказав Фадєєв.

Голова Ради з прав людини також додав, що він вважає необхідним підвісити під це правову основу та приймати правові дії, зокрема, судові вироки.

"Одна справа вигукувати, а інша - підвести під це правову основу та приймати правові дії, судові зокрема, вироки можливі", - зазначив Фадєєв.