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Злякалися санкцій? У МЗС РФ побачили у діях Японії "русофобію"

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Середа 15 лютого 2023 04:28
Злякалися санкцій? У МЗС РФ побачили у діях Японії "русофобію" Фото: у МЗС РФ побачили у діях Японії русофобію (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Японія, яка разом із союзниками ввела санкції проти Росії у зв'язку із вторгненням в Україну, щороку 7 лютого відзначає День північних територій, щоб нагадати про свої претензії на окуповані РФ Курильські острови.

Радянські війська захопили острови біля північного узбережжя Японії наприкінці Другої світової війни. Невирішений конфлікт з приводу того, хто має суверенітет над ланцюгом, відомим у Росії як Курильські острови, а в Японії як Північні території, перешкодив обом сторонам підписати офіційний мирний договір.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 7 лютого у Японії цього року було відзначено особливою інтенсивністю русофобії. Крім того, за її словами, Токіо посилив тиск на Росію "безпідставно", маючи на увазі запроваджені пакети економічних обмежень за війну в Україні.

Раніше ми писали, що Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна.

Також повідомлялося, що в японській розвідці припустили, що Китайміг розпочати постачання військової допомоги Росії.

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Курильские острова Японія Російська Федерація
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