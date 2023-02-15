Злякалися санкцій? У МЗС РФ побачили у діях Японії "русофобію"
Росія звинуватила Японію у русофобії через реакцію Токіо на російське повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Японія, яка разом із союзниками ввела санкції проти Росії у зв'язку із вторгненням в Україну, щороку 7 лютого відзначає День північних територій, щоб нагадати про свої претензії на окуповані РФ Курильські острови.
Радянські війська захопили острови біля північного узбережжя Японії наприкінці Другої світової війни. Невирішений конфлікт з приводу того, хто має суверенітет над ланцюгом, відомим у Росії як Курильські острови, а в Японії як Північні території, перешкодив обом сторонам підписати офіційний мирний договір.
Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 7 лютого у Японії цього року було відзначено особливою інтенсивністю русофобії. Крім того, за її словами, Токіо посилив тиск на Росію "безпідставно", маючи на увазі запроваджені пакети економічних обмежень за війну в Україні.
Раніше ми писали, що Японія стурбована через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна.
Також повідомлялося, що в японській розвідці припустили, що Китайміг розпочати постачання військової допомоги Росії.
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