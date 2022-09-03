Россиян никто не боится. У Резникова предложили альтернативу термину "русофобия"

Термин "русофобия", который часто используют пропагандисты Кремля, необходимо заменить, поскольку россиян никто не боится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter .

"Однако никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Разберемся с нашей лексикой: не русофобия, а руссо-гоу-хомия (от английского go home - идти домой - ред.)", - отметили в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, кремлевским ботам нужно напомнить, что термин "фобия", согласно словарю, означает страх.

Напомним, ранее стало известно, что, по мнению замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, термин "импортозамещение" унизителен и его нужно заменить на "технологическую независимость".

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