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В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию"

Новина українською →
Россия, Среда 01 марта 2023 04:15
В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию" Фото: в России хотят ввести уголовное наказание за русофобию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Председатель Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил определить понятие русофобия на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

На расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека Фадеев заявил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Однако он считает, что нужно подготовиться к возможности наказывать таких людей в будущем.

"Наша задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью", – сказал Фадеев.

Председатель Совета по правам человека также добавил, что считает необходимым подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, в частности, судебные приговоры.

"Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - отметил Фадеев.

Напомним, что Россия обвинила Японию в русофобии из-за реакции Токио на российское полномасштабное вторжение в Украину.

А ранее Министерство обороны Украины заявило, что термин "русофобия", часто используемый пропагандистами Кремля, необходимо заменить, поскольку россиян никто не боится.

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