У Росії хочуть ввести кримінальне покарання за заклики виконати рішення МКС

У Державній Думі Росії запропонували кримінальне покарання за заклики виконати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держдуми РФ.

Як повідомляється, у Держдумі РФ готують поправки до закону "Про безпеку", що забороняють у Росії діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти країни-агресора та її громадян.

Йдеться також про заборону публічних закликів до виконання рішень МКС. Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував "передбачити кримінальну відповідальність за ці злочини".

"З цією метою готуються пропозиції щодо запровадження до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів норм щодо покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі", - сказав Володін.