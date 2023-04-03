В России хотят ввести уголовное наказание за призывы выполнить решение МУС

В Государственной Думе России предложили уголовное наказание за призывы выполнить решение Международного уголовного суда об аресте диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госдумы РФ.
Как сообщается, в Госдуме РФ готовят поправки к закону "О безопасности", запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против страны-агрессора и ее граждан.
Речь также идет о запрете публичных призывов к выполнению решений МУС. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил "предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления".
"С этой целью готовятся предложения по введению в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм о наказании в виде штрафов и лишения свободы", - сказал Володин.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС.
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