В России хотят ввести уголовное наказание за призывы выполнить решение МУС

В Государственной Думе России предложили уголовное наказание за призывы выполнить решение Международного уголовного суда об аресте диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госдумы РФ.

Как сообщается, в Госдуме РФ готовят поправки к закону "О безопасности", запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против страны-агрессора и ее граждан.

Речь также идет о запрете публичных призывов к выполнению решений МУС. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил "предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления".

"С этой целью готовятся предложения по введению в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм о наказании в виде штрафов и лишения свободы", - сказал Володин.