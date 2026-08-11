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Летіли "Циркони", балістика і дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ

09:41 11.08.2026 Вт
2 хв
Повітряні сили назвали основний напрямок удару ворога
aimg Юлія Капітонова
Летіли "Циркони", балістика і дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ Фото: ППО змогла знешкодити більшість ворожих дронів (Getty Images)
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Минулої ночі Росія скерувала на Україну протикорабельні ракети "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а також дрони різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 10 серпня.

Російські ракети летіли з Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської областей РФ. Наразі ПС ЗСУ не розкривають їхню кількість.

Що стосується дронів, то вони атакували з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

"Ворог атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія", - розповіли захисники.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що головний напрямок удару ворога - Київська область та Запоріжжя.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили оборонці неба.

У ПС ЗСУ також підтвердили влучання деяких російських цілей на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали захисники.

Нагадаємо, раніше у ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва вночі 11 серпня.

Також РБК-Україна розповідало, що в столиці гриміли потужні вибухи, ворог бив по місту балістикою.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Росія отримала нову поставку балістичних ракет від КНДР.

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Летіли "Циркони", балістика і дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час нічної атаки РФ
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