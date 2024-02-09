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У Росії фіксують перельоти різних літаків, у повітрі не лише МіГ-31К, - Ігнат

Київ, П'ятниця 09 лютого 2024 13:00
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У Росії фіксують перельоти різних літаків, у повітрі не лише МіГ-31К, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії зафіксовані перельоти різних типів літаків. Зокрема, тривала повітряна тривога в Україні могла бути пов'язана з дозаправкою МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Була імовірність, що могла бути дозаправка в повітрі. Так як спостерігалися паливозаправники в даному регіоні. Тому не варто, можливо, зараз так очікувати, що завершиться тривога, пов'язана польотами саме з МіГ-31К", - сказав Ігнат.

Він додав, що також спостерігаються перельоти іншої стратегічної авіації вже всередині Росія. Тому тривога буде, поки не буде сповіщено остаточно, що МіГ-31К сів на аеродроми "Саваслейка" чи "Моздок".

Речник підтвердив, що була інформація про можливі пуски ракет зі стратегічної авіації.

"Власне інформація і полягає в тому, що є вірогідні пуски, можливі пуски. Ми отримуємо інформацію від партнерів про те, що є активність стратегічної авіації на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні Росії. Далі можливий вихід на пускові рубежі, звідки зазвичай вони запускають. І розрахунковий час підльоту ракет приблизно був о 10:20, якщо такі пуски відбулися б. Це попередня превентивна інформація, щоб люди зрозуміли що може відбутися", - пояснив він.

За словами Ігната, сьогодні спостерігаються перельоти різних літаків в Росії: Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з аеродрому на аеродром.

Повітряна тривога сьогодні

Нагадаємо, сьогодні після 9:30 Повітряні сили повідомили, що російські бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові попередили про імовірні пуски крилатих ракет.

Крім того, об 11:25 в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К в Росії. Відбій оголосили о 12:59, тривога тривала понад півтори години.

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