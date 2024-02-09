Повітряні сили попередили про імовірні пуски ракет із Ту-95: що відомо

Російські бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові попередили про імовірні пуски крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про загрозу

"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20.

Попередня масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що востаннє Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації й не лише 7 лютого. Тоді під ударом опинився Київ та область, Харків, Миколаїв та Дрогобич.

Зокрема, під час обстрілу ворог використав 64 засоби повітряного нападу, включаючи ракети та дрони. Сили оборони збили 44 з них.

Найсуттєвіші наслідки були у Києві, де від падіння уламків горіла багатоповерхівка у Голосіївському районі. Тоді загинули 4 людей, а ще десятки отримали поранення.

Детально про минулу масовану атаку РБК-Україна писало в матеріалі.

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