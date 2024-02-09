Повітряні сили попередили про імовірні пуски ракет із Ту-95: що відомо
Російські бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові попередили про імовірні пуски крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про загрозу
"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20.
Попередня масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, що востаннє Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації й не лише 7 лютого. Тоді під ударом опинився Київ та область, Харків, Миколаїв та Дрогобич.
Зокрема, під час обстрілу ворог використав 64 засоби повітряного нападу, включаючи ракети та дрони. Сили оборони збили 44 з них.
Найсуттєвіші наслідки були у Києві, де від падіння уламків горіла багатоповерхівка у Голосіївському районі. Тоді загинули 4 людей, а ще десятки отримали поранення.
Детально про минулу масовану атаку РБК-Україна писало в матеріалі.
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